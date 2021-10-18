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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лидер «Лацио» интересен «Ливерпулю» слухи

18 Октября 2021 • 00:07 Комментировать
Верона
...
Лацио
3.05 3.45 2.30
24.10 16:00

«Ливерпуль» вовсю пытается найти себе подходящего центрального полузащитника для усиления команды. Мерсисайдцы рассматривали различные варианты, в частности Тони Крооса из «Реала» и Николо Бареллу из «Интера», но отправили свой первый запрос в «Лацио».

Согласно информации, предоставленной итальянским журналистом Даниэле Лонго, англичане своей приоритетной целью считают трансфер лидера римлян Сергея Милинковича-Савича. Впрочем, сам переход «Ливерпуль» собирается осуществить аж летом следующего года, а не зимой.

Примечательно, что руководство «красных» уже связывалось с боссами «Лацио» несколько месяцев назад, но те переговоры не увенчались успехом – «Ливерпуль» тогда посчитал цену в 80 миллионов евро за 26-летнего хавбека завышенной.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ливерпуль Сергей Милинкович-Савич
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