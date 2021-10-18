«Ливерпуль» вовсю пытается найти себе подходящего центрального полузащитника для усиления команды. Мерсисайдцы рассматривали различные варианты, в частности Тони Крооса из «Реала» и Николо Бареллу из «Интера», но отправили свой первый запрос в «Лацио».

Согласно информации, предоставленной итальянским журналистом Даниэле Лонго, англичане своей приоритетной целью считают трансфер лидера римлян Сергея Милинковича-Савича. Впрочем, сам переход «Ливерпуль» собирается осуществить аж летом следующего года, а не зимой.

Примечательно, что руководство «красных» уже связывалось с боссами «Лацио» несколько месяцев назад, но те переговоры не увенчались успехом – «Ливерпуль» тогда посчитал цену в 80 миллионов евро за 26-летнего хавбека завышенной.