Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в 10-ти матчах подряд

Принципиальное для «Манчестер Юнайтед» противостояние с «Ливерпулем» пока складывается для манкунианцев не лучшим образом – по ходу первого тайма подопечные Уле Гуннара Сульшера уже уступают сопернику в три мяча.

Автором третьего гола в ворота Давида де Хеа оказался Мохамед Салах, отметившись уникальным достижением. Дело в том, что египтянин стал первым игроком в истории, сумевшим отличиться забитым мячом в десяти матчах за «Ливерпуль» подряд.

Более того, Салах вписал свое имя в историю очной дуэли с «МЮ» - еще никому раньше не удавалось огорчать «Юнайтед» в трех встречах подряд на «Олд Траффорд».

Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru