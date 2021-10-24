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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем»

24 Октября 2021 • 10:41 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 6 ч. 5 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал несколько слов перед дуэлью с «Ливерпулем».

- Это большое противостояние из-за истории клубов, количества завоёванных ими трофеев и отношения между ними, отношения между двумя городами. В последние четыре года «Ливерпуль» был потрясающим. Мы гонимся за ними, поскольку в последние годы отстали. Мы сделали один шаг, финишировав выше «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Следующий наш шаг – снова оказаться выше, - сказал Сульшер журналистам.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» начнут очный матч девятого тура чемпионата Англии в 18:30 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
24 Октября 2021 в 10:54
Для начала бы ,Сульшер догнал Брайтон в турнирной таблице ,а потом говорил о трофеях )))
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24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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