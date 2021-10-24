​Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сказал несколько слов перед дуэлью с «Ливерпулем».

- Это большое противостояние из-за истории клубов, количества завоёванных ими трофеев и отношения между ними, отношения между двумя городами. В последние четыре года «Ливерпуль» был потрясающим. Мы гонимся за ними, поскольку в последние годы отстали. Мы сделали один шаг, финишировав выше «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Следующий наш шаг – снова оказаться выше, - сказал Сульшер журналистам.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» начнут очный матч девятого тура чемпионата Англии в 18:30 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт текстовая трансляция.