Роналду: «Продолжайте меня критиковать, я и так вам всё докажу на поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в последнее время столкнулся с критикой в связи с неудовлетворительными результатами команды. Впрочем, португалец не намерен вступать в конфликт со своими недоброжелателями.

В эфире Sky Sports Криштиану заявил, что никогда не обращал внимания на подобные вещи. Он считает, что если бы реагировал на негативные высказывания в свой адрес, то никогда бы не стал тем, кем сейчас является.

«Мне 36 лет, я выиграл все. Почему я должен беспокоиться о том, какие плохие вещи обо мне говорят люди? Моя совесть чиста. Критика – это хорошо, ее не надо воспринимать близко к сердцу, а наоборот трансформировать в мотивацию. Пусть продолжают, я все равно буду побеждать, доказывать все на поле и закрывать им рты», - уверенно ответил Роналду.