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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп высказался о матче против «Манчестер Юнайтед»

23 Октября 2021 • 15:28 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
24.10 18:30

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ в преддверии принципиального поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.

«В этой игре может произойти все что угодно. Это большой матч в английском футболе. Уверен, что «дьяволы» недовольны своими последними результатами. Но эта команда в любой форме может создать проблемы. В свою очередь «Ливерпуль» сконцентрирован на себе. Результат узнаем позже», - цитирует немецкого специалиста таблоид The Sun.

Манкунианцы примут мерсисайдцев на «Олд Траффорд» завтра, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Id152079006
23 Октября 2021 в 15:48
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23.10  17:00 Эвертон ... Уотфорд 1.68 3.95 5.2
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
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