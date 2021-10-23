Клопп высказался о матче против «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ в преддверии принципиального поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.

«В этой игре может произойти все что угодно. Это большой матч в английском футболе. Уверен, что «дьяволы» недовольны своими последними результатами. Но эта команда в любой форме может создать проблемы. В свою очередь «Ливерпуль» сконцентрирован на себе. Результат узнаем позже», - цитирует немецкого специалиста таблоид The Sun.

Манкунианцы примут мерсисайдцев на «Олд Траффорд» завтра, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск.