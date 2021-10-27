«Манчестер Юнайтед» пригласит Конте, если результаты не улучшатся

СМИ утверждают, что руководство «Манчестер Юнайтед» пока не отказалось от кандидатуры итальянца Антонио Конте. По сообщениям Tuttomercatoweb, манкунианцы могут пригласить специалиста, если результаты команды не улучшатся.

Конте ранее заявлял, что готов возглавить «красных дьяволов». В настоящий момент Антонио пребывает в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера».

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше АПЛ. В последнем матче команда была разгромлена «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» со счетом 0:5. Манкунианцы идут лишь на седьмой строчке в таблице.

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