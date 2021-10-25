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Скоулз: «Погба проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед»

25 Октября 2021 • 12:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике полузащитника команды Поля Погба за удаление во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля». Французский хавбек вышел на замену во второй половине встречи и спустя 15 минут получил красную карточку, отставив партнеров в меньшинстве.

«В последних сезонах из-за этого игрока неразбериха в команде. Не спорю, что Погба талантливый футболист, но его отношение к команде меня категорически не устраивает. Он вышел на поле и вытворил такое… Поль проявил неуважение к одноклубникам, у него нет дисциплины», - приводит слова Пола The Sun.

Напомним, что «МЮ» потерпел домашнее поражение со счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Поль Погба
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