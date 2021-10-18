В начале мая текущего года фанаты «Манчестер Юнайтед», которые давно выражают недовольство владельцами клуба в лице семьи Глейзеров, решили действовать куда более решительно. Они прорвались на футбольное поле «Олд Траффорд» и сорвали северо-западное дерби против «Ливерпуля». В следующее воскресенье, 24 октября, «МЮ» и «Ливерпуль» должны снова сыграть в чемпионате Англии. В стане «красных дьяволов» опасаются, что фанаты могут снова попытаться сорвать столь важное противостояние. По данным Sky Sports, местная полиция уже сейчас находится в состоянии повышенной готовности.
В «Манчестер Юнайтед» опасаются, что фанаты могут снова сорвать матч с «Ливерпулем»
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