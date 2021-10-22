Несмотря на то, что в последнее время лидера миланского «Интера» и сборной Италии Николо Бареллу активно сватали в АПЛ, переезд полузащитника на Туманный Альбион на данный момент является маловероятным.

Такой информацией поделился известный инсайдер Фабрицио Романо. Он заявил, что футболист действительно входит в шорт-лист «Ливерпуля», но не является приоритетной целью по многим причинам.

Более того, согласно источнику, сам Барелла не заинтересован в том, чтобы покидать «Интер». Вероятно, что в скором времени клуб предложит ему новый 5-летний контракт и повысит зарплату, а также пообещает статус капитана команды в недалеком будущем.