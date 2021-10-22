Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 258 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бареллы не будет в «Ливерпуле» слухи

22 Октября 2021 • 09:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Несмотря на то, что в последнее время лидера миланского «Интера» и сборной Италии Николо Бареллу активно сватали в АПЛ, переезд полузащитника на Туманный Альбион на данный момент является маловероятным.

Такой информацией поделился известный инсайдер Фабрицио Романо. Он заявил, что футболист действительно входит в шорт-лист «Ливерпуля», но не является приоритетной целью по многим причинам.

Более того, согласно источнику, сам Барелла не заинтересован в том, чтобы покидать «Интер». Вероятно, что в скором времени клуб предложит ему новый 5-летний контракт и повысит зарплату, а также пообещает статус капитана команды в недалеком будущем.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Николо Барелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился ещё на одного игрока сборной Португалии слухи
10:29 · Англия. Премьер-лига
Абрамович хочет вернуть Азара в «Челси» 2
10:05 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Порту» попал в сферу интересов «Ньюкасла» слухи
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с преемником Фернандиньо 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Бареллы не будет в «Ливерпуле» слухи
09:36 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек не собирается возвращаться в «Аякс»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лингард задумывается над переходом в «Эвертон» слухи
09:23 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-клубы, которые хотели подписать Фати
09:11 · Англия. Премьер-лига
Стали известны условия контракта, которые «Ньюкасл» готов предложить Фонсеке
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Сити» нашли усиление в Голландии
00:17 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал Салаха лучшим игроком АПЛ, но не мира
00:07 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет купить для «Челси» защитника «Реала» слухи
21 Октября
23:05 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 октября 2021
21:57 · Англия. Премьер-лига
Артета допускает возможность продления контракта с Ляказеттом
21:35 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 октября 2021
Все новости
Рекомендуем