Каррагер: «Роналду забьёт 30 голов, но «МЮ» не выиграет трофей»

Уже совсем скоро стартует главное противостояние дня в английской Премьер-лиге, по ходу которого «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Ливерпулем». Этот матч имеет большое турнирное значение, но эксперт Джейми Каррагер считает, что манкунианцы не могут рассчитывать на успех в текущем сезоне.

«Криштиану Роналду не прессинговал ни в одной из своих команд. Да, он забьёт 25-30 голов, но я не думаю, что это поможет «МЮ» приблизиться к победе в Лиге чемпионов или же в АПЛ. С такими футболистами можно работать, но для этого нужен хороший наставник», - приводит слова экс-игрока «Ливерпуля» Sky Sports.

Также Каррагер отметил, что Жозе Моуринью в свое время вынужден был жертвовать сильными сторонами мадридского «Реала», чтобы найти для Криштиану место на поле.