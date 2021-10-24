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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Роналду забьёт 30 голов, но «МЮ» не выиграет трофей»

24 Октября 2021 • 18:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
2-й тайм

Уже совсем скоро стартует главное противостояние дня в английской Премьер-лиге, по ходу которого «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Ливерпулем». Этот матч имеет большое турнирное значение, но эксперт Джейми Каррагер считает, что манкунианцы не могут рассчитывать на успех в текущем сезоне.

«Криштиану Роналду не прессинговал ни в одной из своих команд. Да, он забьёт 25-30 голов, но я не думаю, что это поможет «МЮ» приблизиться к победе в Лиге чемпионов или же в АПЛ. С такими футболистами можно работать, но для этого нужен хороший наставник», - приводит слова экс-игрока «Ливерпуля» Sky Sports.

Также Каррагер отметил, что Жозе Моуринью в свое время вынужден был жертвовать сильными сторонами мадридского «Реала», чтобы найти для Криштиану место на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Октября 2021 в 18:25
Да именно так ,даже если он забьет 50 мячей то трофея им не видать . А про то что Реал просел в своей стилистике с Роналду я писал об этом сто раз. Глупо менять стиль под одного игрока . Поэтому когда он ушел создавалось впечатление что это не команда а инвалиды.
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