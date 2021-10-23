Находясь в поисках нового центрального полузащитника для команды, руководство «Манчестер Юнайтед» обратило свое внимание на молодого хавбека «Аякса» Райана Гравенберха.

По информации, предоставленной британским таблоидом The Sun, манкунианцы попробуют приобрести 19-летнего голландца летом следующего года. У футболиста в июле 2023 года истекает срок действия нынешнего соглашения, поэтому чемпион Эредивизие, по их мнению, должен согласиться на сделку.

Однако, «Юнайтед» не в восторге от того, что интересы Гравенберха представляет Мино Райола, что может негативно сказаться на переговорах в плане финансов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход в 33 миллиона евро.