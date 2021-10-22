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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри назвал Салаха лучшим игроком АПЛ, но не мира

22 Октября 2021 • 00:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

По мнению легенды «Арсенала» Тьерри Анри, египетский форвард «Ливерпуля» не является наиболее явным кандидатом на завоевание «Золотого мяча».

«Пока что он не является лучшим. Но Мохамед забивает отличные голы. Неужели можно забыть о Левандовски? А Бензема? Как можно оставлять без внимания игры за сборную? У Салаха есть проблемы в команде Египта.

В АПЛ он лучший со значительным отрывом. Но ставить Мо выше Бензема в его сегодняшней форме я бы не стал. Карим отдаёт пасы и забивает сам, он выступал за Францию на Евро и в Лиге наций», - отметил Тьерри Анри в эфире CBS Sport.

У 29-летнего форварда «Ливерпуля» в текущем сезоне уже 12 голов и 4 результативных паса в 11 матчах за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Карим Бензема Золотой Мяч Апл Тьерри Анри Мохамед Салах
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