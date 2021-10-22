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Погба – о «веганских бутсах»: «Это смело и уникально»

22 Октября 2021 • 19:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал создание инновационной футбольной обуви в коллаборации с Adidas и Стеллой Маккартни.

«В первую очередь я игрок. Но мода и дизайн всегда интересовали меня. Я хотел лучше разбираться в этих сферах. Это сотрудничество – уникальный опыт для меня. Я давний фанат работ Стеллы Маккартни.

Идея возникла в прошлом году, в самый разгар пандемии. Нужно было сосредоточиться на чём-то ещё. Созданные нами бутсы – это смело и уникально. Не терпится сыграть в них», - цитирует Погба сайт компании Adidas.

Отметим, что при создании бутс не использовалась кожа, а только переработанные материалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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