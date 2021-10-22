Погба – о «веганских бутсах»: «Это смело и уникально»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал создание инновационной футбольной обуви в коллаборации с Adidas и Стеллой Маккартни.

«В первую очередь я игрок. Но мода и дизайн всегда интересовали меня. Я хотел лучше разбираться в этих сферах. Это сотрудничество – уникальный опыт для меня. Я давний фанат работ Стеллы Маккартни.

Идея возникла в прошлом году, в самый разгар пандемии. Нужно было сосредоточиться на чём-то ещё. Созданные нами бутсы – это смело и уникально. Не терпится сыграть в них», - цитирует Погба сайт компании Adidas.

Отметим, что при создании бутс не использовалась кожа, а только переработанные материалы.