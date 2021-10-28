​Жота: «Ливерпуль» провёл блестящий матч на «Олд Траффорд»

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота отреагировал на разгромную победу в поединке с «Манчестер Юнайтед» (5:0). Он призвал партнёров по команде не терять голову.

«Мы провели блестящий матч. Но нельзя терять голову. Это обычные три пункта.

О такой победе никто не мечтал. Всегда ждем напряженной дуэли, но этот поединок был просто восхитительным.

«Ливерпуль» добился исторического результата. Такой матч болельщики не забудут ещё долго. Наша команда провела фантастическую игру», - приводит слова Жоты пресс-служба «красных».

Напомним, Жота также отметился голом. Игрок поразил ворота соперника на 14-й минуте, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.