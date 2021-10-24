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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер и Клопп определились со стартовыми составами на центральный матч АПЛ

24 Октября 2021 • 17:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:5
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
2-й тайм

Главное противостояние 12-го тура английской Премьер-лиги начнется уже через час – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Ливерпуль».

Уле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп определились с тем, кто из подопечных начнет поединок с первых минут.

Таким образом, в составе «МЮ» снова не нашлось места Полю Погба. Однако, Сульшер в очередной раз доверяет Маркусу Рэшфорду. Безальтернативными оказались и кандидатуры Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша, но после травмы пока оказался не готов сыграть Рафаэль Варан.

Что касается «Ливерпуля», то Юрген Клопп неожиданно оставил на скамейке для запасных Садио Мане, отдав предпочтение Диогу Жоте.

Полные стартовые составы можно найти на сайте Liveresult.ru. Там Вашему вниманию будет доступна и текстовая онлайн-трансляция встречи. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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окончен Брентфорд 1:2 Лестер
Идет 53 минута Манчестер Юнайтед 1:5 Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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