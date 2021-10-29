Магуайр: Мы подставили Сульшера

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отдаёт себе отчёт, как поражение манкунианцев в игре с «Ливерпулем» 0:5 может повлиять на дальнейшую карьеру менеджера.

«Было трудно пережить эту неделю. Очень разочаровывающий для нас результат. Глядя на счёт на табло, могу сказать лишь одно – это позор.

Для каждого из наших футболистов это был один из худших моментов в карьере. Были проблемы со сном из-за постоянных мыслей.

Мы сильно подставили Сульшера таким матчем. Нужно взять весь груз ответственности на себя», - передаёт слова Магуайра Sky Sports.

Шанс исправиться у «красных дьяволов» будет уже в субботу. Завтра манчестерский клуб ожидает встреча с «Тоттенхэмом».