Клопп назвал Фирмино атакующим защитником

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп придумал оригинальное определение, как описать игру Роберто Фирмино в двух словах.

После хет-трика в ворота «Уотфорда» в прошлом туре персона бразильского нападающего оказалась в эпицентре внимания журналистов.

«Роберто отлично соединяет атакующие действия с оборонными. Мне не приходилось встречать лучше атакующего защитника в карьере, чем он. Очень важный для нашей команды игрок. Он способен принимать своевременные решения», - приводит слова Клоппа Daily Mail.

По мнению менеджера «красных», каждый из полузащитников его команды должен любить Фирмино как минимум за то, что он делает их работу, опускаясь вглубь за мячом.