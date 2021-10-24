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Клопп назвал Фирмино атакующим защитником

24 Октября 2021 • 11:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 6 ч. 6 мин.

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп придумал оригинальное определение, как описать игру Роберто Фирмино в двух словах.

После хет-трика в ворота «Уотфорда» в прошлом туре персона бразильского нападающего оказалась в эпицентре внимания журналистов.

«Роберто отлично соединяет атакующие действия с оборонными. Мне не приходилось встречать лучше атакующего защитника в карьере, чем он. Очень важный для нашей команды игрок. Он способен принимать своевременные решения», - приводит слова Клоппа Daily Mail.

По мнению менеджера «красных», каждый из полузащитников его команды должен любить Фирмино как минимум за то, что он делает их работу, опускаясь вглубь за мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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