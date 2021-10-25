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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мёрфи: Сульшеру следует принять свой уровень

25 Октября 2021 • 20:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи оценил дальнейшие перспективы наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Мёрфи считает, что норвежскому специалисту следует принять свой уровень. По словам Дэнни, Сульшер не выдерживает конкуренции с более высококлассными тренерами.

Мэрфи провёл интересную параллель.

«Это то же самое, если я буду играть против Джеррарда и Виейра. В какие-то дни я буду их превосходить, однако чаще они будут меня побеждать, поскольку они сильнее», — приводит слова Мёрфи Talksport.

До этого «Манчестер Юнайтед» на своём стадионе неожиданно пропустил от «Ливерпуля» пять голов, не забив в ответ ни одного мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дэнни Мерфи Уле Гуннар Сульшер
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