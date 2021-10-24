Клопп – о победе над «МЮ»: «Всё замечательно, сейчас будем пить пиво»

«Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:5), чем явно порадовал своего наставника Юргена Клоппа. Немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции заявил, что находится на седьмом небе от счастья.

«Честно, не ожидал такого результата. То, что сделали мои игроки – безумие. Особенные чувства, наверное, сейчас начнется празднование. Это замечательно, откроем пиво и будем пить его по дороге домой. Уважаем соперника, не будем вести себя как сумасшедшие», - приводит слова главного тренера мерсисайдцев BBC.

Уточним, что «Ливерпуль» впервые в истории забил в ворота «МЮ» пять голов на чужом стадионе.