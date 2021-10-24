Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 364 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп – о победе над «МЮ»: «Всё замечательно, сейчас будем пить пиво»

24 Октября 2021 • 21:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:5), чем явно порадовал своего наставника Юргена Клоппа. Немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции заявил, что находится на седьмом небе от счастья.

«Честно, не ожидал такого результата. То, что сделали мои игроки – безумие. Особенные чувства, наверное, сейчас начнется празднование. Это замечательно, откроем пиво и будем пить его по дороге домой. Уважаем соперника, не будем вести себя как сумасшедшие», - приводит слова главного тренера мерсисайдцев BBC.

Уточним, что «Ливерпуль» впервые в истории забил в ворота «МЮ» пять голов на чужом стадионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 1:2 Лестер
окончен Манчестер Юнайтед 0:5 Ливерпуль
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
21:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «МЮ»: «Всё замечательно, сейчас будем пить пиво»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Сульшер – об 0:5 от «Ливерпуля»: «Это зашло слишком далеко» 2
20:45 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» - «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка лиги – 26 октября 2021
20:33 · Англия. Премьер-лига
Санту – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы были лучше, честно»
19:57 · Англия. Премьер-лига
Отменённый гол Роналду, прямая красная Погба и удивление Фергюсона – катастрофа «МЮ» продолжается
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в первом тайме в матчах АПЛ
19:15 · Англия. Премьер-лига
Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в 10-ти матчах подряд
18:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Роналду забьёт 30 голов, но «МЮ» не выиграет трофей» 1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм», «Лестер» продолжает побеждать
18:00 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 0:5 (закончен) 23
17:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер и Клопп определились со стартовыми составами на центральный матч АПЛ
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Салах озвучил главную причину своего возвращения в Англию
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Швайнштайгер: «Сульшер постоянно говорит, что нужно время, но посмотрите на «Челси» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 1:0 (закончен)
Все новости
Рекомендуем