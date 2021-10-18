Невилл сомневается в назначении Конте в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил сомнение, что Антонио Конте является подходящей кандидатурой, чтобы заменить Уле Гуннара Сульшера.

«Я думаю, Конте не станет следующим тренером манкунианцев. Сомневаюсь, что он выберет такой вариант для себя.

Антонио является отличным тренером. Но я считаю, некоторые менеджеры не подходят некоторым командам, и Конте – не лучший выбор для «МЮ», - сказал Гари Невилл в прямом эфире Instagram.

Напомним, что в восьмом туре АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Лестеру» в гостях 2:4 и продлили свою серию без побед в чемпионате уже до трёх поединков.