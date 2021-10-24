Сульшер отнёс де Хеа к числу лучших голкиперов мира

Норвежский специалист привёл аргументацию, почему страж ворот его команды Давид де Хеа всё ещё является топовым игроком.

«Давид точно в числе лучших. Нам будет противостоять ещё один вратарь такого класса – Алиссон. Меня радует настрой Давида. Огромное удовольствие работать вместе с ним.

Вратари такого уровня способны совершить крайне важный сэйв, который принесёт вам победу. Мы имели возможность удостовериться в этом в матчах с «Вильярреалом» и «Аталантой», - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

В текущем сезоне 30-летний голкипер «красных дьяволов» пропустил в 11 матчах уже 15 мячей.