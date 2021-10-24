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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер отнёс де Хеа к числу лучших голкиперов мира

24 Октября 2021 • 13:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 4 ч. 17 мин.

Норвежский специалист привёл аргументацию, почему страж ворот его команды Давид де Хеа всё ещё является топовым игроком.

«Давид точно в числе лучших. Нам будет противостоять ещё один вратарь такого класса – Алиссон. Меня радует настрой Давида. Огромное удовольствие работать вместе с ним.

Вратари такого уровня способны совершить крайне важный сэйв, который принесёт вам победу. Мы имели возможность удостовериться в этом в матчах с «Вильярреалом» и «Аталантой», - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

В текущем сезоне 30-летний голкипер «красных дьяволов» пропустил в 11 матчах уже 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Уле Гуннар Сульшер
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