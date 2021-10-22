Эвра рассказал о сексуальном насилии со стороны учителя

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился шокирующим фактом из своего детства.

Перед выпуском собственной автобиографии бывший футболист вспомнил об истории, случившейся с ним в 13 лет. Тогда он подвергся насилию со стороны учителя, в доме которого Патрис оставался ночевать. В один из вечеров хозяин дома занялся с мальчиком оральным сексом.

Эвра признался, что мать отговаривала его от публикации столь интимных подробностей о себе в книге, но спортсмен нашёл, как возразить ей: «Это не обо мне, это для других детей».

Также в интервью The Times Эвра заявил, что не стал подавать в суд на своего обидчика, хотя его мать предлагала сделать это.