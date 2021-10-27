Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

В «Манчестер Юнайтед» произошел серьезный конфликт после поединка английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:5). Как информирует таблоид The Sun, французский хавбек Поль Погба оскорбил наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

Источник отмечает, что полузащитник принес извинения одноклубникам за удаление, но при этом в оскорбительной форме высказался о главном тренере.

Поль был удален с поля в начале второго тайма за грубый фол на хавбеке мерсисайдцев Наби Кейта.

Ранее неоднократно сообщалось, что француз хочет покинуть «МЮ». Среди вариантов продолжения карьеры Погба назывались «Ювентус» и «Реал».

Скоулз: «Погба проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед»