Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

27 Октября 2021 • 08:19 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

В «Манчестер Юнайтед» произошел серьезный конфликт после поединка английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:5). Как информирует таблоид The Sun, французский хавбек Поль Погба оскорбил наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

Источник отмечает, что полузащитник принес извинения одноклубникам за удаление, но при этом в оскорбительной форме высказался о главном тренере.

Поль был удален с поля в начале второго тайма за грубый фол на хавбеке мерсисайдцев Наби Кейта.

Ранее неоднократно сообщалось, что француз хочет покинуть «МЮ». Среди вариантов продолжения карьеры Погба назывались «Ювентус» и «Реал».

Скоулз: «Погба проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Bub
27 Октября 2021 в 09:04
Играть надо, угнетенная часть населения земного шара.
А не права качать и волосы красить.
ARTUR
27 Октября 2021 в 08:52
Что то странное происходит снова в Мю ,был момент когда губастый не играл ВООБЩЕ ,тупо шлялся по полю и даже несколько матчей подряд привозил то пенку,то просто гол в свои ворота ,но Уле УПОРНО его ставил в основу , на данный момент когда он более менее заиграл УЛЕ усадил его на баночку, есть непонятки ,и Господи ,только не то что Реал ,там и так шлака полно ,да губастых уже перебор
Манчестерский Иппатий
27 Октября 2021 в 08:41
Видимо краска для волос проникла в мосК ... и повредила его...
ARTUR
27 Октября 2021 в 08:46
)))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пригласит Конте, если результаты не улучшатся
08:19 · Англия. Премьер-лига
Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля» 3
00:36 · Англия. Кубок лиги
Кепа выиграл свою третью серию пенальти в сезоне, сыграв лишь в четырёх поединках за «Челси» 5
26 Октября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Райола встретится с боссами «Ювентуса», чтобы обсудить будущее Погба и Романьоли 3 слухи
23:51 · Англия. Кубок лиги
«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон» 10
23:38 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» разобрался с «Лидсом» в Кубке лиги 1
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет зимой подписать форварда «Арсенала» 1 слухи
23:06 · Англия. Кубок лиги
Защитник Чамберс забил за «Арсенал» первым касанием после выхода на замену 1
22:17 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы готовы побороться за Белотти 1 слухи
22:07 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор: «Сульшер сидел в запасе, когда Роналду играл – в «МЮ» все друзья, это проблема» 3
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следит за ситуацией вокруг Салаха – игрок не может договориться с «Ливерпулем» по новому контракту 1 слухи
21:19 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Лидс» - 2:0 (закончен) 1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Саутгемптон» - 1:1 (пен. 4:3) - закончен 1
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Фонсека подождёт»: «Ньюкасл» переключил своё внимание на главного тренера «Аякса» 1 слухи
16:27 · Англия. Премьер-лига
У Сульшера есть три матча, чтобы сохранить свой пост 1
Все новости
Рекомендуем