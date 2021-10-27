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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Погба приостановлены

27 Октября 2021 • 10:28 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Переговоры между руководством «Манчестер Юнайтед» и звездным хавбеком Полем Погба о новом трудовом соглашении приостановлены, рапортует ESPN.

Вполне вероятно, что это связано с недавним конфликтом полузащитника с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером. После разгромного поражения от «Ливерпуля» француз в оскорбительной форме высказался о норвежском специалисте.

Срок действия контракта Погба истекает летом следующего года. Если договор не будет продлен, клуб потеряет игрока бесплатно.

Среди претендентов на француза называются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
27 Октября 2021 в 10:48
От губошлёпа больше вреда, чем пользы.
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