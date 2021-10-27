Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Погба приостановлены

Переговоры между руководством «Манчестер Юнайтед» и звездным хавбеком Полем Погба о новом трудовом соглашении приостановлены, рапортует ESPN.

Вполне вероятно, что это связано с недавним конфликтом полузащитника с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером. После разгромного поражения от «Ливерпуля» француз в оскорбительной форме высказался о норвежском специалисте.

Срок действия контракта Погба истекает летом следующего года. Если договор не будет продлен, клуб потеряет игрока бесплатно.

Среди претендентов на француза называются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».