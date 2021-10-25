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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «МЮ» играет так, будто эту команду только что собрали

25 Октября 2021 • 22:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу поражения команды от «Ливерпуля (0:5) в 9-м туре чемпионата Англии.

Фердинанд не скрывает, что это позорный результат. Рио вспомнил, что манкунианцы в родных стенах проигрывали «Манчестер Сити» в дерби, однако команда сохраняла лицо.

Фердинанд усомнился в том, что «Манчестер Юнайтед» правильно воспринимает тренера и прислушивается к указаниям норвежца.

«Сейчас «МЮ» играет так, будто эту команду только что собрали», — приводит слова Фердинанда The Sun.

После девяти туров «МЮ» с 14 очками идёт восьмым в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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