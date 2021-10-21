Матип: «Преклонение колена – объединяющий жест»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип высказался на тему борьбы с расизмом в английском футболе.

Как известно, среди игроков английских клубов есть разногласия, стоит ли им вставать на одно колено перед стартовым свистком.

«Этот жест даёт нам понимание, что расизм никуда не делся, это до сих пор актуальная проблема. Мы должны продолжать делать это, чтобы люди видели, каково реальное положение дел. Борьба на завершена.

Преклонение колена – объединяющий игроков АПЛ жест. Когда один спортсмен подвергается дискриминации, все остальные выступают на его стороне. Мы против любого рода оскорблений на расовой почве», - приводит слова Матипа сайт АПЛ.