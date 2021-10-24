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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр принёс извинения болельщикам от лица всей команды

24 Октября 2021 • 22:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поговорил о проблемах команды после унизительного для манкунианцев домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Англичанин признался, что игрокам сложно смириться с этим результатом.

«Я разочарован, все разочарованы. Приносим свои извинения болельщикам. Не хочу давать анализ игре, просто простите. Нельзя так проигрывать, наши фанаты заслуживают большего», - заявил футболист в эфире BBC.

 Стоит отметить, что индивидуальная ошибка Магуаера имела место быть как минимум в двух пропущенных голах «Юнайтед». Поражение отбросило команду из Манчестера на седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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