Магуайр принёс извинения болельщикам от лица всей команды

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поговорил о проблемах команды после унизительного для манкунианцев домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Англичанин признался, что игрокам сложно смириться с этим результатом.

«Я разочарован, все разочарованы. Приносим свои извинения болельщикам. Не хочу давать анализ игре, просто простите. Нельзя так проигрывать, наши фанаты заслуживают большего», - заявил футболист в эфире BBC.

Стоит отметить, что индивидуальная ошибка Магуаера имела место быть как минимум в двух пропущенных голах «Юнайтед». Поражение отбросило команду из Манчестера на седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.