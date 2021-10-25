Салах побил рекорд Дрогба в АПЛ

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом английской Премьер-лиги благодаря хет-трику во вчерашнем поединке против «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» и завершился разгромной победой мерсисайдцев со счетом 5:0.

Благодаря феерии в Манчестере египетский нападающий довел число своих голов в чемпионате Англии до 107. Мохамед стал рекордсменом среди африканцев по результативным ударам в АПЛ. Он превзошел достижение экс-форварда лондонского «Челси» Дидье Дрогба, в активе которого 104 гола.

В сезоне-2021/2022 Салах принял участие в 12 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.