Погба не поможет «МЮ» в матчах с «Челси» и «Сити»

Получив прямую красную карточку в сегодняшнем матче «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», полузащитник Поль Погба не сможет помочь своей команде еще в двух важнейших поединках английской Премьер-лиги.

Дело в том, что теперь француз будет отбывать дисквалификацию в течение двух туров, по ходу которых манкунианцам предстоит сразиться с двумя представителями верхней части таблицы, «Манчестер Сити» и «Челси».

Однако, Уле Гуннар Сульшер дважды подряд оставлял Погба на скамейке для запасных, доверяя другим исполнителям. Когда хавбека не было на поле, «МЮ» пропустил в тех играх шесть голов, с ним – всего лишь один.