Сульшер – об 0:5 от «Ливерпуля»: «Это зашло слишком далеко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не был многословным на флеш-интервью после поражения 0:5 от «Ливерпуля». Норвежец оказался очень разочарован результатом, не понимая, что делать дальше.

«Это зашло слишком далеко. Мы сейчас близки к тому, чтобы просто сдаться. Такое впечатление, будто упали на дно. Наверное, нет хуже чувства, чем то, что мы сейчас испытываем», - заявил наставник в эфире Sky Sports. Пока норвежец никак не прокомментировал свою судьбу в клубе.

Напомним, что по ходу встречи с «Ливерпулем» манкунианцы побили несколько рекордов, например, пропустив четыре гола уже в первом тайме противостояния.