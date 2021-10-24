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Сульшер – об 0:5 от «Ливерпуля»: «Это зашло слишком далеко»

24 Октября 2021 • 21:15 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не был многословным на флеш-интервью после поражения 0:5 от «Ливерпуля». Норвежец оказался очень разочарован результатом, не понимая, что делать дальше.

«Это зашло слишком далеко. Мы сейчас близки к тому, чтобы просто сдаться. Такое впечатление, будто упали на дно. Наверное, нет хуже чувства, чем то, что мы сейчас испытываем», - заявил наставник в эфире Sky Sports. Пока норвежец никак не прокомментировал свою судьбу в клубе.

Напомним, что по ходу встречи с «Ливерпулем» манкунианцы побили несколько рекордов, например, пропустив четыре гола уже в первом тайме противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Id152079006
24 Октября 2021 в 21:25
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