​Сульшер подтвердил, что Фернандеш может пропустить битву с «Ливерпулем»

Бруну Фернандеш действительно может не сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля». Информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Сегодня пятница, а игра в воскресенье. Мы дадим всем футболистам время. Может, все успеют восстановиться, а может кого-то не будет. Сегодня мы работали не в полном составе.

Такие матчи, как в среду вечером, всегда приносят ушибы и синяки. У нас действительно два или три игрока получили серьёзные удары.

Фернандеш? Да, его выход на поле под вопросом. Но он делает всё возможное, чтобы сыграть», - сказал Сульшер.