Сульшер рассказал, почему ван де Бек не играет

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию касаемо вероятного ухода Донни ван де Бека уже в январе.

В текущем сезоне у 24-летнего голландца всего три сыгранных матча за «красных дьяволов». По причине недостатка игровых минут центральный хавбек готов уйти зимой в аренду.

«Донни умеет отворять крепко запертые двери. Но и Бруну в этом тоже неплох. Понимаю, как ему непросто. Ван де Бек разочарован, но продолжает работать с улыбкой на лице.

Под ним есть несколько хороших футболистов, но Донни продолжает работать. Надеюсь, он распорядится своими шансами», - приводит слова Сульшера RTL.