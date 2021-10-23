В «Ливерпуле» сомневаются, сможет ли клуб удовлетворить требования Салаха по зарплате

Еще несколько недель назад ничто не предвещало беды в переговорах по новому контракту между представителями Мохамеда Салаха и руководством «Ливерпуля». Но, уже на днях между сторонами произошло недопонимание.

Дело в том, что агент игрока Рами Аббас выдвинул клубу условия по зарплате своего клиента. Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием The Times, Салах хочет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю.

В «Ливерпуле» не уверены, что смогут согласиться на такую сумму. К слову, египтянин в подобном случае может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Напомним, что действующее соглашение вингера с мерсисайдцами истекает в 2023 году.