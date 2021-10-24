«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в первом тайме в матчах АПЛ

По всей видимости, тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером вот-втор сломается – «Манчестер Юнайтед» пропустил четыре мяча во втором туре английской Премьер-лиги кряду.

В отличии от встречи с «Лестером», все эти мячи «Ливерпуля» в ворота Давида де Хеа пришлись на первые 45 минут. Это первый случай в истории чемпионата Англии, когда «Юнайтед» допустил подобное, передает издание The Mirror.

Таким образом, после финального свистка команда из Манчестера опустится в середину турнирной таблицы, отставая от лидера «Челси» на восемь очков. Напомним, что ранее британские СМИ сообщали о полном доверии руководства клуба к персоне Сульшера.