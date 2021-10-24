Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 223 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в первом тайме в матчах АПЛ

24 Октября 2021 • 19:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
2-й тайм

По всей видимости, тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером вот-втор сломается – «Манчестер Юнайтед» пропустил четыре мяча во втором туре английской Премьер-лиги кряду.

В отличии от встречи с «Лестером», все эти мячи «Ливерпуля» в ворота Давида де Хеа пришлись на первые 45 минут. Это первый случай в истории чемпионата Англии, когда «Юнайтед» допустил подобное, передает издание The Mirror.

Таким образом, после финального свистка команда из Манчестера опустится в середину турнирной таблицы, отставая от лидера «Челси» на восемь очков. Напомним, что ранее британские СМИ сообщали о полном доверии руководства клуба к персоне Сульшера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 1:2 Лестер
Идет 69 минута Манчестер Юнайтед 0:5 Ливерпуль
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
19:57 · Англия. Премьер-лига
Отменённый гол Роналду, прямая красная Погба и удивление Фергюсона – катастрофа «МЮ» продолжается
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в первом тайме в матчах АПЛ
19:15 · Англия. Премьер-лига
Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в 10-ти матчах подряд
18:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Роналду забьёт 30 голов, но «МЮ» не выиграет трофей» 1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм», «Лестер» продолжает побеждать
18:00 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5 22
17:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер и Клопп определились со стартовыми составами на центральный матч АПЛ
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Салах озвучил главную причину своего возвращения в Англию
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Швайнштайгер: «Сульшер постоянно говорит, что нужно время, но посмотрите на «Челси» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 1:0 (закончен)
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз погрыз ногти на ногах своей дочери – странное видео 2 видео
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Рома» поспорит с «Интером» за полузащитника «Тоттенхэма» слухи
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Сунесс: «Салах – самый эгоистичный футболист, которого я видел» 3
13:58 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отнёс де Хеа к числу лучших голкиперов мира
Все новости
Рекомендуем