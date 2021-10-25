Каррагер: «Сульшер - не уровень «МЮ», команде нужен более сильный тренер»

Известный в прошлом защитник Джейми Каррагер, являющийся ныне экспертом на британском телевидении, поделился мнением о вчерашнем разгроме «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» от «Ливерпуля». Хозяева уступили со счетом 0:5.

«МЮ» нужно пригласить более сильного специалиста. Сульшер не подходит такому клубу. Уле Гуннар неплохо потрудился, но нужен тренер, который выведет манкунианцев на новый уровень. В таком великом клубе должен работать супертренер», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что возглавить «дьяволов» из Манчестера хочет итальянец Антонио Конте.

Сульшер тренирует команду с марта 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.