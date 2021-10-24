​Швайнштайгер: «Сульшер постоянно говорит, что нужно время, но посмотрите на «Челси»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал комментарий по поводу текущей ситуации в команде.

«Я всегда ставлю «Манчестер Юнайтед» в один ряд с такими большими клубами, как «Бавария». Перед играми «Баварии» я могу сказать, что они выиграют 4:0, 5:0 или 8:0. У них есть химия, структура, и неважно, светит ли солнце, льёт дождь или сыпет снег. О «Манчестер Юнайтед» это сказать трудно. Перед матчем я не знаю, как они сыграют. Сульшер всё время говорит о времени, но в футболе нужно побеждать прямо здесь и сейчас. «Манчестер Юнайтед», на мой взгляд, строится слишком долго. Посмотрите на «Челси». Томас Тухель пришёл в январе, а уже какой эффект он оказал на команду. У них есть стратегия и ДНК. Они уже опережают «МЮ», - приводит слова Швайнштайгера журналист BBC Шамун Хафез на своей страничке в «Твиттере».