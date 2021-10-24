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​Швайнштайгер: «Сульшер постоянно говорит, что нужно время, но посмотрите на «Челси»

24 Октября 2021 • 15:32 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 1 ч. 8 мин.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал комментарий по поводу текущей ситуации в команде.

«Я всегда ставлю «Манчестер Юнайтед» в один ряд с такими большими клубами, как «Бавария». Перед играми «Баварии» я могу сказать, что они выиграют 4:0, 5:0 или 8:0. У них есть химия, структура, и неважно, светит ли солнце, льёт дождь или сыпет снег. О «Манчестер Юнайтед» это сказать трудно. Перед матчем я не знаю, как они сыграют. Сульшер всё время говорит о времени, но в футболе нужно побеждать прямо здесь и сейчас. «Манчестер Юнайтед», на мой взгляд, строится слишком долго. Посмотрите на «Челси». Томас Тухель пришёл в январе, а уже какой эффект он оказал на команду. У них есть стратегия и ДНК. Они уже опережают «МЮ», - приводит слова Швайнштайгера журналист BBC Шамун Хафез на своей страничке в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
24 Октября 2021 в 15:38
+100500...Швайни - красавец...сказал то, что многие думают, но молчат...в результате только тухлое бормотание о Сульке
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Идет 58 минута Вест Хэм 0:0 Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
Идет 55 минута Брентфорд 0:1 Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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