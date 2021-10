Погба презентовал новые «веганские бутсы»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба креативно представил инновационные бутсы от Adidas by Stella McCartney.

28-летний хавбек «красных дьяволов» считается одним из самых модных спортсменов не только в своём клубе, но и во всём мире. Подтверждением тому является соавторство Погба с Adidas при создании новых «веганских бутс». Игрок приложил свою руку к разработке дизайна спортивной обуви.

Уникальность этих бутс заключается в том, что создатели полностью отказались от использования кожи, заменив её на переработанные материалы.

