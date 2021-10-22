28-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард до сих пор не определился, хочет ли он остаться в команде. Руководство манкунианцев еще пару месяцев назад предложило англичанину контракт, но так и не получило ответа.

Лингард рассчитывает получать постоянную игровую практику, но при Уле Гуннаре Сульшера преимущественно выходит лишь на замену. Поэтому, игрок всерьез задумывается о смене клубной прописки.

Как свидетельствует британское издание Daily Star, футболист не хочет покидать пределы Англии. Согласно источнику, его больше привлекает переход в «Эвертон» зимой, чем переезд в Испанию или Италию летом следующего года, когда у него истечет срок действия соглашения с «МЮ».