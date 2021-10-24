​В Англии рассказали об удивительном показателе «Уотфорда»

В субботу «Уотфорд» смог перевернуть гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона» и выиграть его со счётом 5:2. Журналист Ричард Джолли на своей страничке в «Твиттере» отмечает удивительный показатель «шершней» - пять своих последних гостевых побед в Премьер-лиге они отпраздновали под руководством пяти разных тренеров – Хави Грасии, Кике Санчеса Флореса, Найджела Пирсона, Хиско Муньоса и Клаудио Раньери.

Пять последних побед «Уотфорда» в гостевых матчах Премьер-лиги Англии затрагивают период с апреля 2019 года по сей день.

Добавим, что на текущий момент «Уотфорд» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии.