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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии рассказали об удивительном показателе «Уотфорда»

24 Октября 2021 • 11:59 Комментировать
Эвертон
2:5
Уотфорд
окончен

В субботу «Уотфорд» смог перевернуть гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона» и выиграть его со счётом 5:2. Журналист Ричард Джолли на своей страничке в «Твиттере» отмечает удивительный показатель «шершней» - пять своих последних гостевых побед в Премьер-лиге они отпраздновали под руководством пяти разных тренеров – Хави Грасии, Кике Санчеса Флореса, Найджела Пирсона, Хиско Муньоса и Клаудио Раньери.

Пять последних побед «Уотфорда» в гостевых матчах Премьер-лиги Англии затрагивают период с апреля 2019 года по сей день.

Добавим, что на текущий момент «Уотфорд» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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