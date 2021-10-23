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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Уотфорд» вошёл в историю АПЛ

23 Октября 2021 • 20:30 Комментировать
Эвертон
2:5
Уотфорд
окончен

В субботу «Уотфорд» добился первой победы под руководством Клаудио Раньери. В календарном матче Премьер-лиги «шершни» разгромили на выезде «Эвертон» со счётом 5:2, причём ещё за пятнадцать минут до конца встречи они проигрывали. Подопечные Раньери забили на 78-й, 80-й, 86-й и 90+1-й минутах и отпраздновали успех на «Гудисон Парк».

На страничке ESPN Stats & Info в «Твиттере» сообщается, что «Уотфорд» вошёл в историю Премьер-лиги. Ранее ни одной команде не удавалось крупно выиграть матч, в котором она проигрывала после 75-й минуты.

Стоит отметить, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд
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окончен Эвертон 2:5 Уотфорд
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24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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