​«Уотфорд» вошёл в историю АПЛ

В субботу «Уотфорд» добился первой победы под руководством Клаудио Раньери. В календарном матче Премьер-лиги «шершни» разгромили на выезде «Эвертон» со счётом 5:2, причём ещё за пятнадцать минут до конца встречи они проигрывали. Подопечные Раньери забили на 78-й, 80-й, 86-й и 90+1-й минутах и отпраздновали успех на «Гудисон Парк».

На страничке ESPN Stats & Info в «Твиттере» сообщается, что «Уотфорд» вошёл в историю Премьер-лиги. Ранее ни одной команде не удавалось крупно выиграть матч, в котором она проигрывала после 75-й минуты.

Стоит отметить, что Премьер-лига была создана в 1992 году.