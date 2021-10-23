По всей видимости, у вингера Алексиса Санчеса не будет проблем с поиском новой команды. Напомним, что чилиец повздорил с руководством миланского «Интера» и запросил свой трансфер ближайшей зимой.

Как сообщает издание InterLive, в услугах чилийца заинтересован «Эвертон». Более того, видеть футболиста в своем коллективе хочет главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

К слову, на 32-летнего Алексиса претендуют еще и клубы с Испании, в частности «Валенсия» и «Бетис». Также стало известно, что «Интер» не будет запрашивать за игрока огромную сумму денег – они хотят расстаться с ним, чтобы сократить зарплатную ведомость.