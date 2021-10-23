Сульшер заявил, что получает удовольствие от работы в «МЮ»

В преддверии противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в рамках английской Премьер-лиги, главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер заявил, что не страдает от давления, оказанного на него в последнее время.

Более того, норвежец поделился своими впечатлениями от пребывания на посту наставника команды. «Получаю удовольствие от работы в «МЮ». Это большая честь и ответственность. Пытаюсь постоянно донести это парням. Мы должны выйти на игру с «Ливерпулем», чтобы отдать все силы ради положительного результата», - привел слова Сульшера журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что встреча двух принципиальных соперников состоится завтра, 24 октября.