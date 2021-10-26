«Манчестер Юнайтед» принял решение по Сульшеру

В «Манчестер Юнайтед» определились с судьбой норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера, занимающего пост главного тренера команды. Как информируют журналисты телеканала Sky Sports, боссы «красных дьяволов» продолжают верить в тренера, несмотря на провал в домашней игре с «Ливерпулем» (0:5).

Манкунианцы готовы дать Сульшеру возможность исправить ситуацию. В то же время отмечается, что информация о возможном назначении итальянца Антонио Конте является неправдивой.

В последнее время в СМИ активно обсуждалась отставка Уле Гуннара из-за неудачных результатов команды. Сообщалось, что наставник может продолжить карьеру в сборной Норвегии.

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