Салах: «Для себя я лучший в мире»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на высказывания главного тренера команды Юргена Клоппа о шансах египтянина на завоевание «Золотого мяча». Футболист подчеркнул, что действительно находится в отличной форме в последнее время.

«Конечно, у меня есть цель стать лучшим игроком мира. Для себя я уже лучший футболист всех времен. Стараюсь больше себе это внушать, это помогает набираться уверенности перед важными матчами. Не знаю, согласны ли с этим другие, но подобная позиция заставляет меня еще усерднее работать над собой», - подытожил Салах в эфире Sky Sports.

Примечательно, что у лидера «Ливерпуля» 11 очков по системе гол+пас в восьми турах текущего розыгрыша АПЛ.