Роналду: «Команда – на первом месте, так проще бороться за индивидуальные награды»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о проблемах манкунианцев на старте сезона, а также рассказал о собственных целях. Португалец сослался на перестройку коллектива, что иногда сказывается на результатах.

«В клубе много поменялось летом. Нужно какое-то время на адаптацию новых игроков. Можем достичь успехов в этом году. Я имею в виду не только индивидуальные достижения. Для меня интересы команды всегда будут на первом месте. Тем более, так гораздо проще бороться за личные награды», - приводит слова Роналду Sky Sports.

Напомним, что ранее Криштиану был признан лучшим игроком по итогам сентября в английской Премьер-лиге.