Сульшер: У нас прекрасные нападающие

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен атакой своей команды.

В преддверии важного поединка с «Ливерпулем» наставник манкунианцев признался, что ждёт улучшений в игре своей команды, а также похвалил своих подопечных.

«Кавани и Роналду – одни из лучших футболистов в чужой штрафной. Сама возможность работать с игроками такого калибра сильно воодушевляет. У нас прекрасные нападающие», - цитирует Сульшера The Guardian.

Норвежский тренер «красных дьяволов» не сомневается, что его команда заиграет лучше, когда обретёт необходимый баланс.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» начнётся в 18:30 по московскому времени.