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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер: У нас прекрасные нападающие

24 Октября 2021 • 09:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 7 ч. 43 мин.

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен атакой своей команды.

В преддверии важного поединка с «Ливерпулем» наставник манкунианцев признался, что ждёт улучшений в игре своей команды, а также похвалил своих подопечных.

«Кавани и Роналду – одни из лучших футболистов в чужой штрафной. Сама возможность работать с игроками такого калибра сильно воодушевляет. У нас прекрасные нападающие», - цитирует Сульшера The Guardian.

Норвежский тренер «красных дьяволов» не сомневается, что его команда заиграет лучше, когда обретёт необходимый баланс.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» начнётся в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
24 Октября 2021 в 09:53
Только хреновая защита и бестолковый тренер, а это гробит даже самое лучшее нападение
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24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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