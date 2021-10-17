Матич: «МЮ» не вылетел из гонки за чемпионство»

Несмотря на поражение от «Лестера» во вчерашнем поединке английской Премьер-лиги, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич оптимистично настроен на оставшийся отрезок сезона.

Серб считает, что манкунианцы до сих пор являются одними из главных претендентов на титул чемпиона Англии. «У нас 14 очков, мы еще не вылетели из гонки за чемпионство. Сдаваться заранее никто не будет. Да, результаты разочаровывают, но это дело поправимое», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

К тому же, Матич извинился перед болельщиками и пообещал провести работу над ошибками. К слову, на неделе «МЮ» предстоит сразиться с «Аталантой» в Лиге чемпионов.