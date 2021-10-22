Клопп похвалил Салаха и Роналду

В преддверии очной встречи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Юрген Клопп поделился мыслями о лидерах двух команд – Мохамеде Салахе и Криштиану Роналду.

«К чему эти сравнения? И Салах, и Роналду – игроки мирового уровня. Неверное, левая нога Мо будет получше. Криштиану превосходит его в игре в воздухе, у него лучше получается работать правой. Оба нападающих обладают высокой скоростью, умеют оберегать мяч от защитников», - передаёт слова Юргена Клоппа The Mirror.

Напомним, что первое в сезоне северо-западное дерби пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 24 октября. Начало поединка – в 18:30 по московскому времени.