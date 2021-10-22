Бруну Фернандеш рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

На этих выходных «Манчестер Юнайтед» предстоит серьезное испытание в виде противостония с «Ливерпулем» в рамках английской Премьер-лиги. В связи с последними неутешительными результатами команды в чемпионате, у подопечных Уле Гуннара Сульшера нет права на ошибку.

Однако, такой важный поединок может пропустить один лидеров коллектива, Бруну Фернадеш. Источник Manchester Evening News сообщил, что полузащитник получил ушиб в игре с «Аталантой», из-за чего в четверг пропустил тренировку.

Пока неизвестно, потребуется ли португальцу дополнительное время на восстановление. К слову, у Бруну в текущем сезоне 10 очков по системе гол+пас в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах.