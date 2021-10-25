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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд досматривал матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» в больнице

25 Октября 2021 • 11:26 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что досматривал поединок между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» в больнице.

«60 минут встречи отправили меня в больницу. Какого черта!», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Напомним, что встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд», завершилась разгромным поражением команды Уле Гуннара Сульшера со счетом 0:5.

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» с 14 баллами занимает восьмое место в таблице английской Премьер-лиги.

После окончания встречи лидер команды Криштиану Роналду выступил с заявлением.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
25 Октября 2021 в 12:34
Некуя сее , во как накрыло то его от поражения ) Надо ему обследоваться на счёт нервной системы ,бо так и инсульт схватит)
Don sangre
25 Октября 2021 в 12:15
"Когда в товарищах согласья нету на лад их дело не пойдёт"
Sierge
25 Октября 2021 в 11:52
Рио аккуратнее. дети и так без матери. Может ну его футбол этот
Alex1972
25 Октября 2021 в 11:44
Это намек на то, что гелевому нельзя смотреть церемонию вручения ЗМ... Дело то в Париже будет... Мало ли что.... Тут и Мендеш не поможет... О-хо-хо-хо...
Милка
25 Октября 2021 в 12:35
То,что Фердинанд попал в больницу намек на то,что Криштиану нельзя смотреть церемонию вручения ЗМ??? Неужто бульба на ужин тебе попалась подгнившая?
Л-логика)))
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