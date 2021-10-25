Фердинанд досматривал матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» в больнице

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что досматривал поединок между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» в больнице.

«60 минут встречи отправили меня в больницу. Какого черта!», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Напомним, что встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд», завершилась разгромным поражением команды Уле Гуннара Сульшера со счетом 0:5.

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» с 14 баллами занимает восьмое место в таблице английской Премьер-лиги.

После окончания встречи лидер команды Криштиану Роналду выступил с заявлением.